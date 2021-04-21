Следователи организовали проверку после обнаружения трупа женщины в Аркадакском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Вечером 20 апреля местный житель ехал в сторону села Алексеевка и обнаружил труп женщины, о чем сообщил в полицию.

Организована доследственная проверка. Выяснилось, что гражданка скончалась от переохлаждения. Личность погибшей до настоящего времени не установлена.

Обстоятельства ее смерти устанавливаются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.