Следователи организовали проверку после обнаружения трупа женщины в Аркадакском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Вечером 20 апреля местный житель ехал в сторону села Алексеевка и обнаружил труп женщины, о чем сообщил в полицию.

Организована доследственная проверка. Выяснилось, что гражданка скончалась от переохлаждения. Личность погибшей до настоящего времени не установлена.

Обстоятельства ее смерти устанавливаются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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