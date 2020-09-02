Суд признал 41-летнего рецидивиста из Аткарска виновным в незаконном проникновении в жилище с применением насилия, изнасиловании и действий сексуальных характера с угрозой убийством. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что мужчина несколько лет назад жил с женщиной из своего города. Он работал на вахте и периодически уезжал в другой регион. В одну из поездок он нарушил закон и сел в тюрьму. Когда гражданин освободился, он захотел вернуться к возлюбленной, а той это совсем не было нужно.

Разгневанный злоумышленник в ночь с 3 на 4 июля ворвался к бывшей домой через открытую дверь, начал бить ее по лицу, душить и сломал ребро. Потом он вывел ее из дома, вывез на машине в район, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера, а потом привез домой и скрылся.

Жертва сообщила в полицию, правоохранители задержали мужчину у себя дома.

Он так и не признал свою вину, хотя доказательства говорили об обратном. Теперь гражданин проведет девять лет и 19 дней в исправительной колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.