Расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Аткарска, обвиняемого в убийстве, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия,15 августа парень со своим приятелем пришел в гости к 38-летнему знакомому, проживающему в одном из домов на улице Некрасова. У него в гостях был приятель.

Вчетвером мужчины стали распивать спиртное. 25-летний гость стал обсуждать жизнь хозяина дома, на почве чего между ними вспыхнул конфликт. Последний вонзил нож в грудь и шею оппонента. Злоумышленник скрылся с места происшествия, прибывшие медики констатировали смерть 38-летнего мужчины.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, потерпевший скончался из-за проникающего колото-резаного ранения груди с повреждением сердца и легкого, массивной кроповопотери.

Обвиняемого взяли под стражу.

Он так и не признал своей вины, хотя доказательства говорили об обратном. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.