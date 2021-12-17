Накануне, 16 декабря житель Аткарска задохнулся, перетопив печь в своей квартире, сообщает пресс-служба СКР.

Местная жительница заметила, что из дымохода дома по улице Чапаева идут клубы дыма. Она сообщила об этом родственнице хозяина дома, а та в свою очередь позвонила в полицию.

Дверь была заперта изнутри, и чтобы попасть в жилище понадобилась помощь областной службы спасения. Хозяина дома – 61-летнего мужчину нашли уже мертвым.

Предположительно, мужчина погиб от отравления продуктами горения, так как дымоход печи был практически закрыт. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование.