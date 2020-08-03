Желание скрыться от сотрудников полиции обернулось для жителя Аткарска уголовным делом, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Аткарским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который обвинен в применении насилия в отношении представителя власти.

Известно, что вечером 16 июля, 23-летний молодой человек распивал алкоголь возле магазина на улице Рабочая города Аткарск. Из-за чрезмерно выпитого спиртного он начал ругаться с прохожим, очевидцы сообщили о конфликте в полицию.

Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, мужчина попытался скрыться, но быстро был настигнут блюстителями порядка. 23-летний мужчина пытался увернуться от сотрудников до последнего. Осознав безуспешность своих попыток, он ударил локтем в глаз задержавшего его полицейского, после этого все противозаконные попытки нарушителя были пресечены.

Мужчина уже привлечен к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, а теперь следователи закрепляют полученные доказательства для рассмотрения уголовного дела о применении насилия в суде.