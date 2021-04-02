42-летний житель села Озерное Аткарского района стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Он заинтересовался объявлением о продаже коровы в интернете и через онлайн-банк перевел продавцу десять тысяч рублей.

Сначала продавец говорил ему о проблемах с транспортировкой животного, а потом перестал выходить на связь.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 33-летний рецидивист из Екатеринбурга, ранее судимый за аналогичное преступление.

Расследование продолжается.