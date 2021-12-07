Останки человека находились в полиэтиленовом пакете.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в настоящее время проводится доследственная проверка по факту обнаружения костных останков человека.

Выяснилось, что днем 6 декабря гулявший по берегу Волги житель Балакова обнаружил неподалеку от дома № 2 по улице Береговая дачного товарищества «Ветерок» полиэтиленовый пакет.

В пакете оказались кости человека. Об этом очевидец сообщил в полицию.

Эксперты изучили содержимое пакета и установили в нем нахождение человеческого черепа. Недалеко от пакета были также найдены элементы мужской куртки.

Проводится проверка. Личность погибшего устанавливается.