В Балаково признан виновным местный житель за угрозу убийством. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ноябре прошлого года к 64-летнему подсудимому пришел племянник, с которым они приложились к бутылке в вагончике. Утром за мужем пришла потерпевшая, однако будучи под градусом старший мужчина стал ей угрожать расправой. При этом он одной рукой схватил ее за воротник куртки, а второй взял нож и приставил его к животу жертвы.

Суд приговорил злоумышленника к восьми месяцам колонии строгого режима.