Вчера, 14 июня, около 2:20 на участке местности возле дома № 19 по улице Шевченко в городе Балаково было обнаружено тело 37-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной его смерти стало проникающее колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением аорты.

По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний местный житель. С ним работают следователи, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.