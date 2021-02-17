Суд признал 37-летнего жителя из Балашовского района виновным в изнасиловании девятилетней падчерицы. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 27 октября 2020 года он надругался над дочерью жены от первого брака, пока та была на работе.

Сначала девочка никому не рассказала о произошедшем, но когда 4 ноября это произошло еще раз, она прибежала к бабушке и обо всем сообщила.

Та рассказала все своей дочери, которая обратилась к правоохранителям. Злоумышленник попытался скрыться, но родственники пресекли его попытки бегства и передали сотрудникам полиции.

Следователи установили психологический контакт с девочкой и выяснили, что произошло.

Под тяжестью собранных доказательств в суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Ему дали 14 лет исправительной колонии строгого режима.