Суд признал 38-летнего жителя Базарно-Карабулакского района виновным в распространении порнографических материалов с детьми. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что в августе 2017 года он познакомился в одной из соцсетей с жительницей Пензенской области, которой было 13 лет. Она сообщила свой возраст, однако гражданин не остановился. Более того, мужчина просил ее сделать интим-фото, на что та согласилась. В октябре 2017 года девочка прекратила с ним общение. В июле 2019 года когда ей было 15 лет, мужчина снова вышел с ней на связь.

Та передумала общаться и внесла его в “черный список”. Тот сделал скриншоты ее фото и с 27 по 28 июля 2019 года разослал друзьям девочки. Они сообщили ей об этом, а потерпевшая пожаловалась маме. Женщина обратилась с заявлением к правоохранителям.

Следователи возбудили уголовное дело, мужчину объявили в федеральный розыск.

Его нашли в Уфе, где он был проездом, возвращался с вахты.

Еще до начала следствия гражданин признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ему дали четыре года исправительной колонии общего режима.