Расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Максимовки завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

22 ноября он пил с гостями и 60-летней сожительницей. Они поссорились, потому что гражданка заподозрила его в неверности.

Мужчина разозлился и дважды ударил ее кулаком по затылку, от чего та упала на пол. Гражданин несколько раз ударил ее по лицу. К медикам пострадавшая не обратилась.

29 ноября вечером ее сын обнаружил, что женщина скончалась.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной ее смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся гематомой головного мозга.

Обвиняемого взяли под стражу. Он так и не признал свою вину, дело в отношении него направлено в суд.