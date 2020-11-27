Суд признал 40-летнего жителя Дубков виновным в оскорблении знакомой. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Установлено, что 25 июля он начал нецензурно выражаться в адрес женщины.

За это ему придется отдать штраф в тысячу рублей.