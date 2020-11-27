Домой Рубрики Новости Саратова Житель Дубков заплатит тысячу рублей за оскорбление знакомой РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Житель Дубков заплатит тысячу рублей за оскорбление знакомой По Новости Саратова - 27.11.2020 78 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Суд признал 40-летнего жителя Дубков виновным в оскорблении знакомой. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области. Установлено, что 25 июля он начал нецензурно выражаться в адрес женщины. За это ему придется отдать штраф в тысячу рублей. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Завтра в Саратове пройдут сельхозярмарки Сборная ПИУ РАНХиГС вошла в число призёров Всероссийских соревнований по футболу В Саратовской области отслужили панихиду по погибшему в концлагере солдату ВОВ ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Завтра в Саратове пройдут сельхозярмарки Новости Саратова - 27.11.2020 0 Завтра, 28 ноября, в Саратове пройдут сельхозярмарки в поселке Юбилейный, на торговой площадке “ТК на Топольчанской”, на перекрестке улиц Пензенской и Томской, рынке “Комсомольский”... Сборная ПИУ РАНХиГС вошла в число призёров Всероссийских соревнований по футболу 27.11.2020 В Саратовской области отслужили панихиду по погибшему в концлагере солдату ВОВ 27.11.2020 Десять человек трудились нелегально в ларьках на Ильинской площади в Саратове 27.11.2020 Парламентарий поздравил многодетных мам Заводского района 27.11.2020