В Екатериновке 63-летнего местного жителя признали виновным в убийстве.

По версии СУ СКР, мужчина с друзьями выпивал в квартире одного из них. Во время застолья он упрекнул хозяина, что тот не помогает пожилой матери и, по его мнению, это заслуживает наказания.

Между товарищами завязалась ссоры и 47-летний оппонент наказал гостя, на что в ответ получил ножом в грудь.

Злоумышленник ушел, а пострадавший скоропостижно скончался.

На допросе подсудимый признал вину и сейчас уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.