В Екатериновке 63-летнего местного жителя признали виновным в убийстве.
По версии СУ СКР, мужчина с друзьями выпивал в квартире одного из них. Во время застолья он упрекнул хозяина, что тот не помогает пожилой матери и, по его мнению, это заслуживает наказания.
Между товарищами завязалась ссоры и 47-летний оппонент наказал гостя, на что в ответ получил ножом в грудь.
Злоумышленник ушел, а пострадавший скоропостижно скончался.
На допросе подсудимый признал вину и сейчас уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.