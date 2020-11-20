Вечером 19 ноября житель Энгельса ушел вглубь лесопарка “Лесной” на три километра с собакой и обнаружил труп мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Об этом гражданин сообщил в полицию, организована проверка.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. Выяснилось, что не стало 49-летнего мужчины. Вечером накануне он ушел из дома и не вернулся.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.