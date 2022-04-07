Житель Энгельса из мести поджег машину «Лада Калина». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

Так, ранее неоднократно судимый мужчина наслушался жалоб от близкой родственницы на ее молодого человека и решил отомстить. В план мести входило лишить сожителя самого дорогого — автомобиля. Ночью 5 апреля злоумышленник пробрался на парковку около жилого дома и осуществил задуманное.

Сотрудники полиции по результатам проверки обнаружили на месте происшествия бутылку с остатками горючей жидкости.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. По случаю возбуждено уголовное дело.