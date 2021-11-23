В Энгельсе взяли под стражу 27-летнего мужчину, которого обвиняют в избиении до смерти соседу по общежитию.

Все произошло вечером 14 ноября в общежитии на улице 148 Черниговской Дивизии.

По версии следствия, гражданин отправился в душ и встретил 55-летнего соседа, который был пьян. Из-за громкой музыки у них произошла потасовка.

Младший из них несколько раз ударил его по голове и плечам, противник вонзил нож в плечо и лопатку.

— Парень повалил соседа себе на плечо, донес до общей кухни, где опустил на пол и ударил кулаками в голову, а потом добавил ногами по голове и телу. 55-летний мужчина смог подняться и уйти. Ночью ему стало плохо, соседи вызвали скорую, наутро он скончался, — уточнили в региональном СК.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти стала сочетанная травма тела, перелом основания черепа.

Гражданин признал свою вину и раскаялся в содеянном.