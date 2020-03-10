В Энгельсе Саратовской области местный житель совершил разбой в отношении собственной матери. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В октябре прошлого года 33-летний житель Покровска был в гостях у своей матери и в достаточно грубой форме потребовал у нее тысячу рублей. На такую «просьбу» мужчина получил отказ, после чего ударил родительницу в грудь. Испугавшись за сво жизнь, потерпевшая передала деньги.

Женщина по данному происшествию обратилась в полицию. Злоумышленник был задержан. На него завели уголовное дело по статье «разбой». Сейчас мужчину лишили свободы на год и восемь месяцев.