В отношении 51-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об иных действиях сексуального характера в отношении 12-летней и 13-летней девочек. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия днем 16 февраля в Энгельсе он увидел 11-летнюю девочку, которая шла из школы и начал мастурбировать в машине. На следующий день в тот же период времени он приехал на автомобиле в то же место и сделал то же самое.

А потом, 19 февраля злоумышленник приехал на то же место и совершил аналогичные действия на глазах 13-летней школьницы.

Малолетние потерпевшие учатся в одной школе и рассказали друг другу об увиденном.

1 марта 2021 года они шли из школы, увидели уже знакомую машину и пошли к учителям, рассказали им обо всем. Педагоги попытались задержать мужчину, но он скрылся.

Руководство образовательного учреждения сообщило о произошедшем в полицию и родителям девочек, которые написали заявления о том, чтобы привлечь злоумышленника к ответственности. Его задержали 2 марта.

Следователь установил психологический контакт с детьми и узнал о том, как все происходило. Во время опознания девочки уверенно показали на задержанного.

Мужчине предъявлено обвинение, его взяли под стражу.

Доказательства закрепляются, расследование продолжается.