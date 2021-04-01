Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Приволжского ЛУ МВД России на транспорте вместе с саратовскими силовиками выявили 58-летнего жителя Энгельса, которого подозревают в незаконном внесении заведомо ложных сведений в отчетные документы.

Злоумышленник специально внес в табели учета рабочего времени и оплаты труда своих подчиненных ложные сведения о том, что они якобы дежурили в ночное время. Последние в это время не исполняли своих трудовых обязанностей.

На этом основании им была начислена доплата за работу в период с января 2019 года по февраль 2021.

Возбуждено уголовное дело о служебном подлоге.

Гражданину грозит до двух лет лишения свободы.