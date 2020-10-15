Следователи устанавливают обстоятельства смерти 47-летней женщины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным днем 15 октября житель Энгельса пришел домой в квартиру на Комсомольской улице и обнаружил свою 47-летнюю мать мертвой. Об этом он сообщил в полицию.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и тело погибшей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится судебно-медицинское исследование с целью определения причины смерти женщины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.