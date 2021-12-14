Утверждено обвинение в отношении 53-летнего жителя Энгельса, а также 7 граждан в возрасте от 45 до 70 лет. Они обвиняются в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

В 2016 году обвиняемые незаконно приобретали право на земельные участки, расположенные на территории Энгельсского района, путем оформления на подставных лиц.

Были заключены договоры купли-продажи от имени также подставных лиц, которые их реализовали, либо оставили в своем пользовании.

Так из собственности администрации Энгельсского района выбыло 17 земельных участков, общей стоимостью свыше 8 млн рублей. Сейчас на них наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.