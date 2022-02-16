В Энгельсе автомобилист расчистил место для своей машины от снега и «забронировал» его стулом.

Необчный способ заявить о своих в общем-то незаконных правах на общедомовую территорию возле многоквартирного дома немало позабавил жителей Энгельса.

На стул прикреплена пояснительная записка со словами «Занято! Лопату в руки и чисть себе сам. Будь мужиком!».

В комментариях к сообщению, которое появилось в паблике «Энгельс онлайн» соцсети ВКонтакте, женщины особенно интересуются последним обстоятельством: им нужно менять свою половую принадлежность, чтобы расчистить место для машины, или это просто словесный оборот, а не призыв к действию?