Житель Энгельса задолжал своему ребенку около 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в областном УФССП.

На исполнении в отделе судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании с него долга по алиментам.

Мужчина не исполнял решение суда, его уже привлекали к административной ответственности за невыплату денег. Он отбыл 40 часов обязательных работ, но продолжал не давать средства на содержание своих детей.

В отношении гражданина вынесли постановление о возбуждении уголовного дела. Только после этого он нашел деньги и погасил долг в полном объеме.