Суд признал 29-летнего жителя Энгельса виновным в неоднократной пьяной езде. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.
Ранее он уже получал наказание за это правонарушение в виде 160 часов обязательных работ, его также лишали прав сроком на два года.
28 августа мужчина снова сел подшофе за руль ЗАЗ-сенс и начал колесить по микрорайону «Энгельс-1».
Вскоре его остановили инспекторы ДПС, а медицинское освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.
Теперь гражданина лишили прав на три года и обязали 400 часов отрабатывать это правонарушение.
Приговор не вступил в законную силу.