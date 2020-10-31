Суд признал 29-летнего жителя Энгельса виновным в неоднократной пьяной езде. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Ранее он уже получал наказание за это правонарушение в виде 160 часов обязательных работ, его также лишали прав сроком на два года.

28 августа мужчина снова сел подшофе за руль ЗАЗ-сенс и начал колесить по микрорайону «Энгельс-1».

Вскоре его остановили инспекторы ДПС, а медицинское освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

Теперь гражданина лишили прав на три года и обязали 400 часов отрабатывать это правонарушение.

Приговор не вступил в законную силу.