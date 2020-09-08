Суд признал 41-летнего жителя Энгельса виновным в неуплате алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

В феврале 2016 года на него завели исполнительное производство на основании судебного приказа о взыскании алиментов на девятилетнего ребенка в размере четвертой части от всех видов заработка.

Гражданин не пытался даже устроиться на работу, чтобы отдать деньги. С 21 апреля по 26 июля 2020 года сумма его долга составила 40 тысяч рублей.

Теперь он проведет пять месяцев на исправительных работах и будет отдавать десятую часть своего заработка государству.