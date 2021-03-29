Расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Энгельса, обвиняемого в разврате дочери, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, мужчина расстался со своей гражданской женой, жил отдельно. При этом у них росла 15-летняя дочь.

Мать девочки доверительно относилась к мужчине и разрешала подростку у него ночевать. С мая 2012 по ноябрь 2017 года он совершал в отношении ребенка действия сексуального характера и требовал, чтобы девочка никому об этом не рассказывала. Следствие полагает, что это происходило 56 раз.

Она долгое время никому не рассказывала, но потом со временем прекратила общение.

В сентябре 2020 года они поссорились и девочка рассказала обо всем матери. Женщина сразу же обратилась с заявлением к следователям.

Правоохранители установили психологический контакт с несовершеннолетней и собрать доказательства совершенных в отношении нее противоправных деяний.

Обвиняемого взяли под стражу.

Мужчина так и не признал своей вины, хотя доказательства говорят об обратном.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.