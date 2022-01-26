Суд признал виновным в убийстве 36-летнего жителя Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Мужчина жил вместе со своими родителями в квартире дома по улице Тельмана в Энгельсе. В ночь с 1 на 2 мая прошлого года у него произошла ссора с матерью на почве высказанных ею претензий о несознательном образе жизни сына, отсутствии работы и употреблении им алкоголя.

73-летний отец мужчины вступился за супругу. В процессе конфликта мужчина избил отца, и от полученных травм он скончался.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.