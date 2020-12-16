Суд признал 32-летнего рецидивиста из Энгельса виновным в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия к несовершеннолетней. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что днем 4 августа 17-летняя девушка шла домой в Энгельсский район. На остановке к ней подъехал мужчина на машине с символикой такси. Он предложил подвезти ее домой, а сам свернул с маршрута, завез ее в лесополосу у поселка Лощинный Энгельсского района и надругался над ней.

Потом злоумышленник довез пострадавшую до ближайшей остановки общественного транспорта и скрылся. О случившемся девушка рассказала матери, а та обратилась в правоохранительные органы.

Следователи установили личность и местонахождение злоумышленника.

Ему дали 11 лет исправительной колонии строгого режима.