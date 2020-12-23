Суд признал 55-летнего жителя Энгельса виновным в убийстве 57-летней женщины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что ночью 8 июня он был в гостях у своей 57-летней знакомой в квартире дома на проспекте Химиков.

Женщина заподозрила его в общении с другой дамой и высказала свои претензии на этот счет. Гражданин выпил, рассвирепел и не менее 15 раз ударил ее по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Злоумышленник ушел, а дверь закрыл на ключ.

Труп женщины на следующий день обнаружил ее сын.

Мужчина так и не признал свою вину, но все равно получил 12 лет исправительной колонии строгого режима.