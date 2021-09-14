Суд признал 40-летнего жителя Энгельса виновным в иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что мужчина, расставшись со своей гражданской супругой, проживал отдельно. При этом у них росла совместная дочь, 2005 года рождения. Мать девочки, доверительно относилась к отцу ребенка, не препятствовала их общению и разрешала дочери оставаться у папы ночевать. С мая 2012 года по ноябрь 2017 года, находясь по месту своего жительства, он совершал в отношении малолетней дочери действия сексуального характера и требовал, чтобы та никому об этом не рассказывала.

Находясь под влиянием отца, она длительное время не решалась рассказать об этом матери. По мере взросления, начав осознавать характер совершаемых в отношении нее действий, девочка ограничила с ним контакт. В сентябре 2020 года они поссорились из-за незначительного повода. На этом фоне она рассказала обо всем матери. Женщина сразу же обратилась с заявлением к следователям.

Правоохранителям удалось установить психологический контакт с несовершеннолетней потерпевшей и собрать доказательства совершенных в отношении нее противоправных деяний.

Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, суд счел полностью доказанным совершение им инкриминируемого деяния.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на год.