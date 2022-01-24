Прокуратура Энгельса поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя, которого обвиняют в избиении человека до смерти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Саратовской области.

Ночью 26 июня прошлого года житель Энгельса, будучи пьян, находился возле одного из домов по улице Центральной села Ленинское. Там между ним и ранее неизвестным гражданином произошел конфликт. В ходе ссоры подсудимый избил оппонента.

От полученных травм мужчина скончался через три дня в медицинском учреждении. С учетом позиции государственного обвинителя саратовцу назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.