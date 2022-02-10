Житель Энгельса получил год условного срока за нападение на полицейского.

Установлено, что 1 августа 2021 года в вечернее время мужчина, находясь на крыльце ГУЗ СО «Советская РБ» схватил руками за воротник форменной рубашки участкового уполномоченного МО МВД России «Советский», который на тот момент находился при исполнении своих служебных обязанностей. Затем злоумышленник оттолкнул участкового уполномоченного и умышленно нанес удар кулаком руки в область правого плеча, после чего повалил его на асфальт, причинив физическую боль и моральный вред.

Испытательный срок при наказании, который ему дали — год.