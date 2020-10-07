В Энгельсе Саратовской области мужчина осужден за убийство собутыльника, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вечером 4 июля 53-летний ранее судимый за убийство мужчина выпивал вместе со своей сожительницей. в общежитии в поселке Приволжский Энгельсского района. На общей кухне к паре присоединились соседи. Один из собутыльников под воздействие спиртного повел себя по-хамски и влюбленная предпочла удалиться к себе в комнату. Нахал последовал за ними и продолжал оскорблять бывшего зека. В один из моментов он назвал его лицом нетрадиционной сексуальной ориентации.

Мужчина не стерпел оскорбления, схватил нож и ударил им обидчика в шею. Тот умер на месте.

Суд приговорил злоумышленника к 13 годам колонии особого режима. Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшей стороне 400 тысяч рублей.