Житель Энгельса разместил в интернете объявление о поиске работы. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Через несколько дней ему позвонила неизвестная и предложила заработать на брокерском сайте. Она пообещала увеличение дохода за счет торговли на финансовых рынках.

Минимально нужно было внести сто долларов, а чтобы лучше заработать, по нескольку раз в день пополнять счета, номера которых будут приходить по смс.

Гражданин так все и сделал, отправил в неизвестность 580 тысяч рублей, а потом понял, что его обманули, обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.