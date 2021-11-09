Житель Энгельса предстанет перед судом за убийство своего родственника, сообщает пресс-служба СКР.

Мужчина 67 лет предложил пожить у себя дома своему 55-летнему племяннику, так как у того были проблемы с жильем. Распивая спиртное 18 августа текущего года, хозяин жилища начал оскорблять племянника словами грубой нецензурной брани, на что тот нанес ему несколько ударов кулаком в голову.

Обидчик падая ударился о твердую мебель и повредил голову. Сознав содеянное, племянник сказал соседям, чтобы те вызвали скорую помощь. Потерпевший скончался в больнице.

Обвиняемого взяли под стражу, дело передано в суд.