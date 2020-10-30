Суд признал виновным в изнасиловании 55-летнего жителя Энгельса. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что утром 21 сентября 17-летняя девушка шла по Студенческой улице в местный колледж. Ее обогнал мужчина и отошел в сторону тротуара так, чтобы его не было видно. Когда они поравнялись, злоумышленник схватил ее за руку и потащил за собой, после чего надругался.

Пострадавшая смогла вырваться, отбежать от него на безопасное расстояние, сфотографировать на мобильник. После этого она обратилась к правоохранителям.

Мужчина так и не признал своей вины, хотя доказательства говорили об обратном. Ему дали четыре года исправительной колонии общего режима.