Энгельсе участковые задержали подозреваемого в грабеже.

Продавец продуктового магазина получила от одного из посетителей в оплату за товар купюры «Банка приколов» за алкоголь, сигареты, хлеб и оплатил их двумя фальшивками номиналом одна тысяча рублей.

Продавец заметила подвох и попыталась остановить его , однако подозреваемый успел выбежать из магазина вместе с продуктами питания.

Участковые уполномоченные полиции установили и задержали подозреваемого.

— По словам 56-летнего, ранее неоднократно судимого, безработного мужчины, продукты он успел употребить в пищу. Гражданин вину признал и раскаялся в содеянном», — пояснили участковые.

Возбуждено уголовное дело.