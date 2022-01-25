Энгельсе участковые задержали подозреваемого в грабеже.
Продавец продуктового магазина получила от одного из посетителей в оплату за товар купюры «Банка приколов» за алкоголь, сигареты, хлеб и оплатил их двумя фальшивками номиналом одна тысяча рублей.
Продавец заметила подвох и попыталась остановить его , однако подозреваемый успел выбежать из магазина вместе с продуктами питания.
Участковые уполномоченные полиции установили и задержали подозреваемого.
— По словам 56-летнего, ранее неоднократно судимого, безработного мужчины, продукты он успел употребить в пищу. Гражданин вину признал и раскаялся в содеянном», — пояснили участковые.
Возбуждено уголовное дело.