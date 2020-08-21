Суд вынес приговор 29-летнему жителю Энгельса за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, сообщает прокуратура по Саратовской области.

Известно, что до августа 2019 года мужчина незаконно приобрел самодельный пистолет, переделанный из сигнального. Со своим приобретением он спокойно разгуливал по улицам города.

Однажды ночью 29-летний мужчина повздорил с неизвестным возле кафе «Чердак» на улице Студенческая города Энгельс. В процессе ссоры разозлившийся мужчина достал пистолет и выстрел из него в воздух.

В этот момент поблизости находились сотрудники полиции, которые быстро пресекли незаконные действия мужчины.

Суд приговорил злоумышленника к одному году ограничения свободы.