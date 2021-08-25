Жителя Энгельса нашли в квартире с полученными при неизвестных обстоятельствах травмами головы, от которых в последствии он скончался, сообщает пресс-служба следственного комитета по Саратовской области.

Жителем дома по улице Ровенская было найдено тело 75-летнего мужчины в бессознательном состоянии. Бригада скорой помощи доставила его в больницу. В ходе обследования у него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму тела. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался 25 августа.

Обстоятельства произошедшего уточняются.