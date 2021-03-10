Обычная поездка с Людмилой Митченко закончилась для жительницы Энгельса Наталии неприятными последствиями.

Она написала в своем аккаунте в соцсети Instagram, что приехала к этой женщине, на которой не было живого места из-за синяков и ссадин. Гражданку зверски избил ее супруг. Людмила попросила подвезти ее с детьми до определенного места, что женщина и сделала.

В тот же день ей начал звонить супруг пострадавшей — Юрий. Мужчина угрожал расправой женщине и детям. Обещал изнасиловать и посадить за наркотики. Даже прислал переписку, показывающую, что у него есть связи с местным наркоконтролем.

Чтобы показать свои намерения проучить женщину за подвоз его жены, злоумышленник отправил ей фото из базы данных ГУ МВД по Саратовской области, на которой видны персональные данные гражданки. У них совпадают имена и фамилии.

Наталия обратилась к правоохранителям.

Отметим, что в июле 2018 года Юрий устроил ДТП, скрылся, а потом вернулся, чтобы разбить молотком машину потерпевшим. Административную ответственность за первое из преступлений он не понес. А второе закончилось по примирению сторон.

История получила огласку после опубликованного видеоролика в YouTube, который разместил Сергей Синицын.

На следующие сутки в его адрес поступила угроза, а через неделю неизвестные сожгли его автомобиль.

Выяснилось, что ему писали с ip-адреса, который совпадает с местом жительства Юрия Митченко. Личность преступника почему-то до настоящего времени не установлена. В октябре 2020 года блогер в суде доказал, что расследование волокитят.





