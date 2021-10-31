Энгельсит получил химическую реакцию при кипячении водопроводной воды.

Как сообщает гражданин, примерно с конца лета при кипячении воды образуется достаточно плотная пена на поверхности.

«Это ведь ненормально. Что мы вообще пьем?? Помнится, и очистные фильтры в городе меняли летом 2020-го», — уточняет в группе «Энгельс онлайн» соцсети ВКонтакте автор фото подозрительно пенящейся воды.

В комментариях пользователи посоветовали столкнувшимя с такой проблемой купить проточные фильтры в квартиру.

Фото : соцсети