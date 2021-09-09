36-летний житель Энгельса выплатил долг по алиментам на троих детей после ареста КамАЗа. Об этом сообщили в областном УФССП.

Мужчина должен был перечислять часть своих средств на содержание несовершеннолетнего сына и двух дочерей, однако этого он не делал. В результате бездействия накопился долг в размере около 170 тысяч рублей.

В отношении его транспорта вынесли постановление на запрет регистрационных регистрационных действий в отношении трех единиц транспорта должника, а его счета арестовали. Эти меры не оказали на гражданина никакого воздействия, он не появлялся дома и игнорировал встречи с судебным приставом.

Мужчину все-таки поймали и отыскали его КамАЗ, который арестовали.

Только после этого он нашел деньги и погасил долг.