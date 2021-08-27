Житель города Энгельса в Саратовской области взломал машину и украл находящееся там имущество, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию города Энгельс в Саратовской области обратился мужчина, заявив, что из его машины похитили имущество. По словам заявителя, пропал видеорегистратор, ящик с инструментами и компрессор, общей стоимостью в четыре тысячи рублей.

Вскоре в отделение полиции был доставлен подозреваемый, который дал признательные показания. Имущество частично изъято, возбуждено уголовное дело.