В Энгельсе в отношении 34-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за убийство своих родителей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Установлено, что с 6 по 7 марта 34-летний мужчина ночевал у своих родителей: 56-летнего отца и 57-летней матери, проживающих в одной из квартир многоэтажки по улице Ленина.

Затаив на родителей давнюю обиду, сын, вооружившись киянкой, нанес множественные удары по голове спящему отцу, после чего руками задушил его. Далее мужчина подошел к спящей матери, которую задушил аналогичным способом. Для сокрытия следов преступления он вынес мертвые тела на лоджию.

В апреле текущего года близкие родственники подали в полицию заявление об исчезновении двух человек. Тела погибших нашли накануне, 10 апреля.

В настоящее время сотрудники полиции обнаружили местонахождение 34-летнего злоумышленника и задержали его. С ним проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.