В Энгельсе местный житель признан виновным в убийстве.

В сентябре прошлого года 48-летний мужчина был в гостях у сестры в селе Заветы Ильича и помогал забивать скотину. В это время на такси приехал 53-летний любовник родственницы, который попросил любимую оплатить поездку, так как у него нет денег. Это вызвало возмущение у брата. Тогда он упрекнул оппонента в том, что тот живет на иждивении. Между мужчинами завязался конфликт во время которого 48-летний злоумышленник ударил ножом противника в шею.

В настоящее время суд приговорил энгельссита к девяти годам лишения свобода в колонии строгого режима.