Суд признал 43-летнего жителя Энгельсского района виновным в убийстве с превышением пределов необходимой обороны. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 18 августа в гости к 30-летней знакомой, которая жила в селе Квасниковка. Пара распивала спиртное, между ними вспыхнул конфликт. Женщина взяла деревянный брусок и стала бить мужчину по голову и туловищу. Тот обезоружил ее, но гражданка замахнулась на него поленом. Тогда злоумышленник схватил кухонный нож и вонзил его женщине в грудь, от чего та скончалась на месте.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате колото-резаного ранения груди слева.

На предварительном следствии и в зале суда мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ему дали десять месяцев ограничения свободы.



