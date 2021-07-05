Расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Энгельсского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, в ночь с 25 на 26 июня гражданин из села Новопушкинское с несколькими приятелями и подругами находился на участке местности у одного из домов на Центральной улице в селе Ленинское. Мимо них прошли двое местных жителей. Из-за незначительного повода между компаниями завязалась словесная перепалка. Один из двоих жителей села Ленинское подошел к 27-летнему представителю противоположной компании и стал проявлять по отношению к нему агрессию. В ответ на это, оппонент нанес ему со значительной силой несколько раз ударил его по голове и лицу, от чего тот упал на асфальт. Однако на этом противник не остановился, подошел к потерпевшему, и нанес ему еще несколько ударов руками и ногами в область головы. Очевидцы вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Медики доставили 32-летнего потерпевшего в лечебное учреждение. Злоумышленник на следующее утро явился в полицию и написал явку с повинной, сообщив об обстоятельствах совершенного им преступления.

На него завели уголовное дело. Медики боролись за жизнь потерпевшего. Однако травмы оказались не совместимыми с жизнью и 29 июня он скончался. Материалы уголовного дела были переданы для дальнейшего расследователи в территориальный отдел СК.

Злоумышленнику предъявили обвинение, он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Доказательства закрепляются, расследование уголовного дела продолжается.