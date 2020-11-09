Расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Ершова, обвиняемого в уклонении от административного надзора, оскорблении представителя власти и краже подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия в 2018 году его обязали “отмечаться” раз в месяц, не выходить из дома по ночам и не покидать Ершовский район. В феврале 2020 года мужчина уехал на заработки в Астраханскую область, в марте узнал, что за это на него завели дело и в мае снова уехал.

6 августа гражданин выпил с друзьями алкоголя и решил пойти через дорогу в неположенном месте. Сотрудники ДПС сделали ему замечание, вызвали полицию. Прибывшие правоохранители пригласили гражданина в отдел, на что мужчина выматерился и все-таки туда отвели.

26 августа он выждал, пока домочадцы и сожитель хозяйки жилища ушли по комнатам и унес телефон с зарядкой последнего. Мужчина вышел на улицу и припрятал гаджет, но гражданин хватился пропажи и вызвал полицию.

Правоохранители потребовали от злоумышленника пояснений, тот все рассказал.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.