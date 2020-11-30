В отношении 42-летнего жителя Ершова возбуждено уголовное дело о нападении на мужчину. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Мужчина пришел в гости к своей бывшей, чтобы восстановить былую связь. Он понял все свои ошибки и повторял в голове покаянную речь.

Однако его ждала прохладная встреча. Дама схватила лопату и ощутимо стукнула его по лбу, обозначив свое отношение.

На шум из дома выбежал ее новый возлюбленный и призвал всех успокоиться. Женщина усмирила свой пыл, а гость распалился еще больше. Он схватил нож и набросился с ним на соперника. В итоге обоих мужчин госпитализировали и только в палате районной больницы они помирились.

Теперь буяну придется ответить за свое поведение, а женщина после пережитого решила бросить и нового избранника.

Полиция призывает граждан быть сдержанными и хладнокровными в быту в недопущение таких ситуаций.