В отношении 42-летнего жителя Ершова возбуждено уголовное дело о нападении на мужчину. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.
Мужчина пришел в гости к своей бывшей, чтобы восстановить былую связь. Он понял все свои ошибки и повторял в голове покаянную речь.
Однако его ждала прохладная встреча. Дама схватила лопату и ощутимо стукнула его по лбу, обозначив свое отношение.
На шум из дома выбежал ее новый возлюбленный и призвал всех успокоиться. Женщина усмирила свой пыл, а гость распалился еще больше. Он схватил нож и набросился с ним на соперника. В итоге обоих мужчин госпитализировали и только в палате районной больницы они помирились.
Теперь буяну придется ответить за свое поведение, а женщина после пережитого решила бросить и нового избранника.
Полиция призывает граждан быть сдержанными и хладнокровными в быту в недопущение таких ситуаций.